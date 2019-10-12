TSK uçakları Tel Abyad üzerinden bildiri attı: PYD/PKK'dan uzak durun

12.10.2019 18:21

TSK'nın Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde kara ve havadan destekli operasyonlar sürüyor. Operasyonlar sırasında TSK tarafında Arapça ve Kürtçe bildiri atıldı. Bildiride teröristlerden uzak durulması istendi.

"YPG/PYD'DEN UZAK DURUN"

Hava kuvvetlerine ait Türk savaş uçakları Tel Abyad üzerinde Arapça ve Kürtçe metinden oluşan bildiri attı. Bildiride halkın PYD/PKK'dan uzak durması ve güvenli bölgelere geçmesi istendi. Bildiride ayrıca PYD/PKK'lı teröristlerin ifşa edilmesi yer alıyor.

TEL ABYAD'DAKİ TERÖR HEDEFLERİ OBÜS ATIŞLARIYLA VURULDU

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu.

Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine bugün de obüs atışları yapıldı.

Kentteki çatışma sesleri Akçakale'den duyulurken sınır hattında zırhlı araçlar görüldü.

Bu arada, teröristlerin harekatın ilk gününden bu yana TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için başvurduğu lastik ve mazot yakımı bugün de devam etti.

Yakılan lastikler ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutlar oluştu.

RASULAYN KONTROL ALTINA ALINDI

Harekatın 4. günü yine yoğun bombardımanla başladı. Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getiririlen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı ise 415 oldu. Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı. TSK, Resulayn'ın dışını da vurmaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı. Ayrıca TSK, Resulayn'ın dışını da vurmaya başladı.