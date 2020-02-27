TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü
Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırıları sonucunda şehit olan iki askerimizin ardından TSK'nın düzenlediği saldırılarda 114 Esed Rejimi unsuru etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Esed Rejimi'nin hava saldırılarında 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. MSB, şehit haberlerinin ardından düzenlenen misilleme saldırılarında 114 rejim askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
2 ASKERİMİZ HAVA SALDIRISINDA ŞEHİT OLDU
MSB'nin Twitter'den yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!"
114 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın devamında, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." denildi.