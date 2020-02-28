: TSK, Rusya yapımı hava savunma sistemlerini imha etti

28.02.2020 23:55 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:11

Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılar sonucu İdlib bölgesinde 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. Hain saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 200'ü aşkın rejim hedefini ağır ateş altına aldı.

RUS YAPIMI HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırının ardından rejim hedeflerinin uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığını belirterek, "Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir BUK (SA-17), bir Pantsir S1 (SA-22) hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi" dedi.

VURULMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarının ardından Rus yapımı hava savunma sistemleri Pantsir 1 ve BUK'ın (SA-17) imha edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

KİMYASAL HARP TESİSİ DE VURULDU

Öte yandan TSK, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi ve diğer birçok hedefi imha etti. Ayrıca çok namlulu roketatarlar, yoğun bir şekilde rejim hedeflerini vuruyor.

NE OLMUŞTU?

İdlib'de dün Rusya destekli Esed rejimi unsurlarının havadan ve karadan yaptığı saldırılarda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimizde yaralandı. TSK, hain saldırıya misliyle karşılık verirken, yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Haber Videosu