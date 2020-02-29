Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü

29.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:07

Suriye İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası, TSK'nın etkisiz hale getirdiği rejim gücü mensubu sayısı 2100'ü geçti. Etkisiz hale getirilenler arasında 1'i Tümgeneral, 1 Tuğgeneral, 1 Albay'da var.

2 GENERAL, 1 ALBAY ÖLDÜRÜLDÜ

TSK, Esed Rejimi'ni vurmaya devam ediyor. TSK, Hama'da rejim unsurlarını 500 kg ağırlığında Kasırga roketleri ve Bora füzeleriyle vurdu. Bu saldırılarda rejimin 2 generali ve bir albayı SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ile TSK'nın düzenlediği ortak operasyonda İdlib'de görev yapan 2 rejim generali ve bir albay SİHA ile vuruldu. Etkisiz hale getirilen 3 üst düzey yetkililer isimleri Tuğgeneral Burhan Rahmun, Tuğgeneral İsmail Ali ve Albay Mazen Fervati olduğu açıklandı.

SMO 8 KÖYÜ REJİMDEN ALDI

TSK'nın düzenlediği misilleme saldırılarıyla birlikte Suriye Milli Ordusu da Serakib'de ilerliyor. Muhaliflerin başlattığı operasyonda Serakib kırsalında 8 köy Esed Rejimi'nden alındı.

RUS YAPIMI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası TSK, 200'ü aşkın rejim hedefini ağır ateş altına aldı. Atışlar sonucu Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemi Pantsir 1 imha edildi.

KİMYASAL HARP TESİSİ DE VURULDU

Öte yandan TSK, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi ve diğer birçok hedefi imha etti. Ayrıca çok namlulu roketatarlar, yoğun bir şekilde rejim hedeflerini vuruyor.

NE OLMUŞTU?

İdlib'de dün Rusya destekli Esed rejimi unsurlarının havadan ve karadan yaptığı saldırılarda 34 askerimiz şehit oldu, 34 askerimizde yaralandı. TSK, hain saldırıya misliyle karşılık verirken, 2 bin 100'ün üstünde rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

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