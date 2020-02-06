: TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevkiyatı yaptı

06.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:04

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden TIR'larla takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.

20 TANK SEVK EDİLDİ

Burada askeri personeller tarafından TIR'lardan indirilen yaklaşık 20 tank, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Tankların geçişi sırasında bazı çocuklar "en büyük asker bizim asker" şeklinde slogan atıp Türk bayrağı açtı. Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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