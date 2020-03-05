Son dakika: TSK, Moskova'daki İdlib görüşmesi sürerken Rus keşif uçağını düşürdü

05.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:53

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, TSK ve SMO Halep kırsalında bir Rus keşif uçağını düşürdü.

ATEŞKES GÖRÜŞMESİ SIRASINDA DÜŞÜRÜLDÜ

Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği İdlib zirvesi sırasında, bölgede Rus uçaklarının yoğunlukla uçarken TSK ve SMO, kontrol noktalarını ortaya çıkarmak üzere olan uçağı vurdu.

ATEŞKES GECE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Moskova'da gerçekleştirilen İdlib zirvesinde alınan karara göre, bölgede ateşkes bu gece saat 00.01 itibariyle yürürlüğe girecek.

Kaynak: İHA

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