Son dakika: TSK, Moskova'daki İdlib görüşmesi sürerken Rus keşif uçağını düşürdü
Son dakika: Türkiye ile Rusya'nın Moskova'da gerçekleştirdiği İdlib Zirvesi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Halep'te bir Rus keşif uçağını düşürdü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, TSK ve SMO Halep kırsalında bir Rus keşif uçağını düşürdü.
ATEŞKES GÖRÜŞMESİ SIRASINDA DÜŞÜRÜLDÜ
Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği İdlib zirvesi sırasında, bölgede Rus uçaklarının yoğunlukla uçarken TSK ve SMO, kontrol noktalarını ortaya çıkarmak üzere olan uçağı vurdu.
ATEŞKES GECE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Moskova'da gerçekleştirilen İdlib zirvesinde alınan karara göre, bölgede ateşkes bu gece saat 00.01 itibariyle yürürlüğe girecek.
Kaynak: İHA