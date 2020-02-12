Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu
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Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" sözlerinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep'in batısında Esed rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar ile vurdu. ÇNRA ile yapılan saldırılar saniye saniye kameralara yansıdı.

12.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:36
Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye mesajından sonra bölgede sıcak saatler yaşanmaya başladı.

ERDOĞAN "VURURUZ" RESTİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında, 'te Türk askerine yapılan saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler vererek, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, Soçi mutabakatı sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TSK'NIN VURDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

TSK, Halep'in batısında ilerleme girişiminde bulunan Esed rejimi hedeflerini vurdu. TSK'nın çok namlulu roket atar (ÇNRA) ile Esad rejimini vurduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu
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