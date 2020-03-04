TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi
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TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi

TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Halep'in batısındaki stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi.

04.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:05
TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi

destekli (SMO), Halep'in batısındaki stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı başarıyla devam ederken, Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi ile yaşanan çatışmaların ardından Halep'in batısındaki stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi. SMO tarafından yapılan açıklamada, Şeyh Akil köyünün Esad rejiminden alındığı ve rejim milislerinden onlarca ölü ve yaralının olduğu bildirildi.


Öte yandan Şeyh Akil köyü, yüksek konumu itibariyle stratejik bir bölge olarak biliniyor. - HALEP

Kaynak: İHA

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