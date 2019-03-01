TSK'dan Personele Kritik PUBG Uyarısı!

Savaş oyunu olan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oyunu hakkında uyarılarda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, oyun içi iletişimde askerlerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İSTİHBARAT ETMEYE ÇALIŞIYOR

Uyarı yazısında teröristlerin, PUBG Mobile üzerinden istihbarat elde etmeye çalıştığı bilgisi verildi. Ayrıca teröristlerin, TSK askerlerini oyun içerisinde arkadaş olarak eklediğini ve oyunda arkadaşlık kurduktan sonra istihbarat elde etmeye çalıştığı uyarısında bulunuldu.

PUBG NEDİR?

Çok oyunculu bir video oyunu olan PUBG'de 100'e yakın oyuncu, rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlar. Kişiler, istedikleri zaman uçaktan atlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna iner. Yeterli cephane toparlandıktan sonra çatışmalardan sağ çıkarak diğer kullanıcıların arasından birinci gelmeye çalışılır.