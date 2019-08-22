TSK'da yeni atamalar: 127 general ve amiralin görev yeri değişti

22.08.2019 07:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Ordu komutanlıklarına orgeneral yerine korgeneral atandı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında alınan kararların ardından atama ve terfi işlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirildi. Buna göre, Erdoğan imzasıyla general ve amirallerin atanmalarına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atama işlemleri gerçekleştirildi.

ALİ SİVRİ, EGE ORDU KOMUTANI OLDU

Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.