TSE ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "TSE ve OSBÜK imzalayacakları protokolle, standardizasyon, eğitim, belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve kalibrasyon alanlarında iş birliklerini geliştirecekler. Standardizasyon bilincinin yaygınlaştırılması ve standartların kullanımını teşvik edecekler" dedi.

TSE ile OSBÜK arasında düzenlenen imza protokolüne, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin katıldı. Programda konuşan Bakan Yardımcısı Büyükdere, TSE'nin OSBÜK ile iş birliğine gittiğini belirterek, "TSE ve OSBÜK imzalayacakları protokolle, standardizasyon, eğitim, belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve kalibrasyon alanlarında iş birliklerini geliştirecekler. Ortak çalışma alanlarını belirleyerek, çalışma programları oluşturacaklar. Standardizasyon bilincinin yaygınlaştırılması ve standartların kullanımını teşvik edecekler. İhtiyaç duyulan alanlarda ve konularda standardizasyon çalışmalarına yönelik gerekli çalışmaları yapacaklar. Sistem belgelendirme, ürün belgelendirme, personel belgelendirme, diğer uygunluk değerlendirme ve belgelendirme konularında ortak çalışma alanlarını geliştirecekler, iş birliği imkanlarını araştıracaklar. Muayene gözetim, deney ve kalibrasyon hizmetleri alanında iş birliğine gidecekler" dedi.

'EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİR TANESİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ'OSBÜK Başkanı Kütükc ise, "İnanıyorum ki TSE ile OSBÜK arasında imzalayacağımız iş birliği protokolü ile birlikte gerçekleştireceğimiz standardizasyon, eğitim, belgelendirme, muayene, gözetim, deney ve kalibrasyon alanlarındaki işbirliklerimiz, bu kalkınma sürecine destek verecek. Benim bu protokolde önemsediğim en önemli başlıklardan bir tanesi de enerji verimliliği. Bugün Türkiye'de sanayiye faturalanan elektriğin yüzde 46'sını organize sanayi bölgelerimiz ödüyor. Dolayısıyla bizim bu enerji konusunda maksimum verimliliği yakalamamız lazım. Burada TSE'nin enerji verimliliği esasına dayanan 'TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi' kritik öneme sahip. Elbette bazı OSB'lerimizin Enerji Yönetim Sistemi Belgeleri var. Enerji Yönetim Birimlerini de kurarak, bu konuda hakikaten çok önemli çalışmalar yürütüyorlar. Ancak 100 civarında OSB'mizin daha bu belgeyi alarak, bir enerji yönetim sistemi kurması, dolayısıyla enerjide verimliliğe odaklanan çalışmalar yapması gerektiğini biliyoruz. Ben bugün imzalayacağımız işbirliği protokolünün belki de en önemli somut çıktısının bu alanda yapılacak çalışmalar olacağına inanıyorum" diye konuştu.'SANAYİ BÖLGELERİMİZE SUNDUĞUMUZ HİZMET DAHA ETKİN OLACAK'TSE Başkanı Adem Şahin de, imzalayacakları iş birliği protokolü ile organize sanayi bölgelerine sundukları hizmetlerin daha etkin ve koordineli olarak gerçekleştireceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Protokol kapsamında organize sanayi bölgelerimizin en büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketiminin mümkün olduğu ölçüde optimum kullanımını uluslararası kabul görmüş 'TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi' standardının şartlarını sağlayacak şekilde yönetmeleri ve enstitümüz tarafından belgelendirilmeleri sağlayacağız. Enerjinin verimli kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her türlü işletmeye uygulanabilecek bir standarttır. Bu standart, kuruluşların enerji politikalarını belirler, hedefleri doğrultusunda enerji tüketimini yönetir. Standart, organizasyonlara, enerjinin etkin kullanımı ve tüketimini kapsayacak şekilde, enerji performanslarını geliştirmek için gerekli sistemlerini ve proseslerini kurma olanağı vermektir. Kısaca Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır. Kurum ve kuruluşlarda 'Enerji Yönetim Sistemi'nin uygulanmasıyla, enerji politikası resmiyet kazanır. 'İş Birliği Protokolü'nün TSE ve OSBÜK'e hayırlı olmasını diliyorum." Yapılan konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ