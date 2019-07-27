"Trump ve Johnson'ın ilişkileri heyecan verici olacak"

ABD'nin Britanya Büyükelçisi Woody Johnson İngiliz medyasına konuştu. Johnson ,Boris Johnson veDonald Trump'ın liderlik tarzında birçok ortak noktaları olduğunu ve ikilinin ilişkilerinin heyecan verici olacağını belirtti.

Johnson, "Yollarda engebeler olacak ancak ancak biz iki büyük ülkeyiz. Eğer ülkelerimize optimist bir şekilde bakarsak bu ülkedeki tüm insanları referandumda oy verdiğimiz bütün her şeye ve özgürlüğe taşıyacağız. Ben hem Trump'ın hem de yeni başbakanımızın istediğinin bu olduğuna inanıyorum" dedi.

BRİTANYA'NIN TRUMP'I OLACAK

Trump, Johnson'ın başbakan olmasını memnuniyetle karşıladı, harika bir iş yapacağını ve hatta onun Britanya'nın Trump'ı olduğunu söylemişti. Brexit'in destekçisi olan Trump, eski Başbakan Theresa May'ın AB ile müzakerelerini eleştirmişti.