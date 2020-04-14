Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
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Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı

Bir dönem ABD Başkanı Trump'ın danışmanlığını da yapan siyasi danışman ve yazar Roger Stone, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattığını iddia etti.

14.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:42
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı

ABD'li yazar ve siyasi danışman Roger Stone, katıldığı radyo programında yeni tip koronavirüs'le ilgili ilginç bir iddiada bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süre danışmanlığını üstlenen ve ABD kulislerinde 'efsane' olarak tanınan Stone, koronavirüs'e ünlü milyarder Bill Gates'in geliştirdiğini iddia etti.

"GATES, BU MİKROÇİPLERİ ZORUNLU HALE GETİRDİ"

The Answer isimli radyo programında Joe Piscopo'ya konuşan Stone, "Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecindeki rolü çok önemli. Bazı arkadaşlarım bu iddiaların gerçek olmadığını söylerken diğerleri de çok mantıklı buluyor. Gates ve diğer küreselciler bu aşıları ve mikroçipleri zorunlu hale getirdi" dedi.

"KİMSE BANA MİKROÇİP TAKAMAYACAK"

Uzun bir süreden beri küresel bir salgına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Gates'i eleştiren Stone, "Kimse benim bedenime mikroçip takamayacak" dedi.

Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
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