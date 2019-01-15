ABD Başkanı Trump, 12 FBI Çalışanının Kovulduğunu Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesinin yayınladığı, "FBI, Trump'ın Rusya için çalışıp çalışmadığını araştırıyor" haberinin ardından harekete geçti.

TRUMP TWİTTER HESABINDAN 12 FBI ÇALIŞANININ KOVULDUĞUNU DUYURDU

Trump sosyal medya hesabından FBI'da görev yapan 12 kişinin bir kısmının kovulduğunu bir kısmının da istifasını istemek zorunda kaldığını duyurdu.

İŞTE TRUMP'IN AÇIKLAMALARI:

"FBI üyeleri, yalancı James Comey ve sözde liderleri hakkında öğrendikleri şeyler dolayısıyla tiksinmişlerdir. 12 kişi kovuldu veya istifaları istendi. Benim mücadelem üzerinde ajanlık yaparken yakalandılar ve buna soruşturma dediler. Kötü."