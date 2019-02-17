Trump'tan Suriye Mesajı: Yüzde Yüz Zafer Kazandıktan Sonra Geri Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump merakla beklenen Suriye mesajını paylaştı.

Donald Trump mesajında, Suriye'de 800 DEAŞ'lıyı yakalayıp hapse attıklarını söyleyerek DEAŞ ile mücadelede Avrupa ülkelerinden destek istedi.

Trump mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ'lıyı geri alıp yargılaması için Fransa,İngiltere ve Almanya'ya çağrı yaptık. DEAŞ çöküyor.Diğer türlü hiç de iyi olmayacak olan alternatif, onları serbest bırakmak zorunda kalmamız... ABD, bunların beklediğimiz gibi Avrupa'ya yayılmalarını seyretmek istemiyor. Biz çok şey yaptık çok şey harcadık. Şimdi sıra bunu yapabilecek kapasitesi olan başkalarının vazifesini yerine getirmesinde. DEAŞ karşısında %100 zafer kazandıktan sonra geri çekiliyoruz"

Trump 24 saat içinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacağını ifade etmişti.