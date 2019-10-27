Trump'tan "Suriye'de kalacak mısınız?" sorusuna yanıt: İşimiz bitti, sadece petrolü muhafaza etmek için orada olacağız

27.10.2019 17:26

Yaklaşık 50 dakika canlı yayında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurdu. Trump, DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" dedi.

Açıklama sırasında ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Trump, "Suriye'de işimiz bitti. Sadece petrolü muhafaza etmek için orada olacağız. Belki petrol için savaşmamız gerekebilir. Burada muazzam miktarlarda petrol var. Bu petrol alanlarını muhafaz etmemiz DEAŞ'ı durduracak. DEAŞ, petrol sayesinde İnanılmaz bir gelir sağladı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin Beyaz Saray'da açıklama yaptı. El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirten Trump, "Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Terörist Bağdadi'nin öldürüldüğü yer

"RUSYA'YA BİLGİ VERİLDİ ANCAK NEDEN GİRDİĞİMİZİ BİLMİYORLARDI"

Operasyon öncesi bölgeye gireceklerini Rusya'ya bildirdiklerini söyleyen Trump, "Ruslara haber verdik. Onlar da 'Bize söylediğiniz için çok teşekkür ederiz' dediler. Onların kontrolünde olan bölgeden geçeceğimizi biliyorlardı. Ancak neden girdiğimizi bilmiyorlardı." dedi.

1 saat 10 dakikalık tehlikeli bir bölgeden de uçtuklarını belirten Trump, "Bazı liderler bunun en tehlikeli noktası olduğunu düşündük dolayısıyla çok sessizdik. Giriş ve çıkış uçuşları çok tehlikeliydi, çok fazla ateşlenebilirdik. Rusya hava sahasını açtı. Rusya harikaydı, Irak harikaydı. Gerçekten harika bir iş birliği gerçekleştirdik" diye konuştu.

UÇAKLAR İNCİRLİK'TEN KALKTI

Trump, gelen sorular üzerine Türkiye'ye methiyeler düzerken, "Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu, zorluk çıkarmadı." dedi. Bağdadi operasyonuna dair henüz kesin olmayan ayrıntılara göre operasyonun İncirlik'ten kalkan ABD uçakları tarafından gerçekleştirildi. Buna göre takip İHA'larla, hedefe operasyon ise taarruz helikopterleri tarafından yapıldı. Kurtulamayacağını anlayan Bağdadi'nin üstündeki bombayı patlattığı açıklandı.

"SURİYE'DE PETROLÜ MUHAFAZA İÇİN KALACAĞIZ""

Bağdadi'nin ölümü sonrası yaptığı açıklamalar sırasında Trump'a ABD'nin Suriye'de kalıp kalmayacağı da soruldu. Trump, "Suriye'de işimiz bitti. Sadece petrolü muhafaza etmek için orada olacağız. Belki petrol için savaşmamız gerekebilir. Burada muazzam miktarlarda petrol var. Bu petrol alanlarını muhafaz etmemiz DEAŞ'ı durduracak. DEAŞ, petrol sayesinde İnanılmaz bir gelir sağladı." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edilmişti.

Reuters haber ajansı DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ve yardımcısının cesetlerinin ABD birlikleri tarafından operasyonun düzenlendiği bölgeden alındığını duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın saat 16.00'da Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin kamuoyunu bilgilendireceği ifade edilmişti.