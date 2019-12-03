: Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı

03.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:25

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü ifadesine tepkiler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" ifadelerini kullandı.

"BU TARZ AÇIKLAMALAR TEHLİKELİ"

Trump, NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa'nın geldiğini belirterek, "Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İYİ İŞ ÇIKARIYOR"

Trump ayrıca, "Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar" dedi.

ERDOĞAN: SEN ÖNCE KENDİ BEYİN ÖLÜMÜNÜ KONTROL ETTİR

Erdoğan, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert çıkarak, ''Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir'' demişti.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak ABD ve Türkiye'nin tutumunu eleştirerek "NATO'nun beyin ölümüne tanık oluyoruz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Cumhurbaşkanı Erdoğan da sert yanıt vererek, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" ifadelerini kullanmıştı.

Macron'un bu ifadeleri NATO ülkelerini rahatsız etmiş, Almanya Başbakanı Merkel'den de yanıt gecikmemişti. Gerginliği başlatan bu sözlerin, NATO Zirvesi'nde de ittifakın geleceğiyle ilgili tartışmalara neden olabileceği düşünülüyor.

NATO ZİRVESİ LONDRA'DA

4 Nisan 1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün (NATO) Liderler Zirvesi İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yöneteceği konferans ile başlayacak. Akşam saatlerinde ise liderler, Kraliçe 2'inci Elizabeth'in düzenlediği akşam yemeğine katılacaklar.

4 Aralık Çarşamba günü ise sabah liderlerin el sıkışma törenleri olacak ve aile fotoğrafı çekilecek. Liderlerin katılacağı toplantının ardından zirve, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in basın toplantısıyla sona erecek.

ERDOĞAN DA ZİRVEDE

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da bulunacağı heyet eşlik edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler toplantısında NATO topraklarına yönelik, terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle, Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor.

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