Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz

14.11.2019 07:07 | Son Güncelleme: 14.11.2019 07:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine gittiği Washington'da kritik temaslarına başladı. Erdoğan ile Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider arasındaki toplantı 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşme sonrası basın açıklaması düzenleyen iki lider, önemli açıklamalarda bulundu.

S-400 VE F-35 AÇIKLAMASI

S-400 ve F-35 savaş uçakları konusunda önemli açıklamalarda bulunan Trump, "Türkiye yapması gerekenleri yapmaya devam edecek. Ben Cumhurbaşkanını çok destekliyorum. Ateşkes her ne kadar karmaşık da olsa ileriye doğru gidiyor. ABD ve Türkiye başka güvenlik konularında da birlikte çalışıyorlar. Türkiye, ABD'den sonra NATO'da en büyük ikinci ordu. Türkiye savunma harcamasını düzenli olarak arttırmaya devam ettirdi. 29 ülke arasında NATO'ya karşı yükümlülüklerini yerine getiren ülkelerden. Afganistan'daki misyona kararlı destek verdi. Buradaki ortaklık, DEAŞ'ın yıkılması için çok önemli oldu. Yakın zamanda El Bağdadi öldürüldü. Türkiye belli alanlarda çok yardımcı oldu. Bunu takdirle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına müteşekkiriz. İşbirliği, ticaret, savunma, askeri ekipman programlarımız devam ediyor. Milyarlarca dolar değerinde satış söz konusu Türkiye'de. F-35 için parçalar üretiyorlar. Türkiye'nin S-400 alımı bizim için ciddi zorluklar ortaya çıkarıyor. Bugün de üzerinde konuştuk, gelecekte de konuşacağız. Umuyorum çözmeyi başaracağız. Dışişleri Bakanları ve güvenlik danışmanları S-400 için görüşme yapmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

"KÜRTLERLE NEDEN ÇALIŞIYORSUNUZ?" SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Trump, "Kürtlerle harika bir ilişkimiz var. DAEŞ'lilere karşı Kürtlerle iyi mücadele ettik. Onlarla iyi anlaşıyoruz." dedi.

"ERDOĞAN'IN KÜRTLERLE ÇOK İYİ İLİŞKİSİ VAR"

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtlerle çok iyi bir ilişkisi var. Türkiye 'de çok fazla Kürt var ve her türlü imkanları var" dedi.

"BİZİM KÜRTLERLE SORUNUMUZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Nasıl Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizle münasebetlerimiz gayet iyiyse, Kuzey Suriye'deki Kürt kardeşlerimizle de bir sorunumuz yok. Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle." diye konuştu.