: Trump'tan Kim Jong-un açıklaması: Ona 'Roket Adam' diyorum çünkü roket fırlatmayı seviyor

03.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:38

İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak NATO zirvesi öncesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump; Fransa, Ukrayna ve İngiltere ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'ye de değindi.

Londra'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında "Ona 'Roket Adam' diyorum çünkü roket fırlatmayı seviyor" ifadelerini kullandı.

"KİM YONG-UN ANLAŞMAYA UYSUN"

Trump ayrıca, Kim'in 'Nükleer anlaşmaya uymasını beklediğini' söyleyerek, "Kim'in bölgenin nükleer silahlardan arındırılması anlaşmasına uymasını bekliyorum, göreceğiz." dedi.

Haber Videosu