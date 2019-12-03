Trump'tan Kim Jong-un açıklaması: Ona 'Roket Adam' diyorum çünkü roket fırlatmayı seviyor
NATO zirvesi öncesi Londra'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında "Ona roket adam diyorum çünkü roket fırlatmayı seviyor" açıklamasında bulundu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak NATO zirvesi öncesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump; Fransa, Ukrayna ve İngiltere ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'ye de değindi.
Londra'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında "Ona 'Roket Adam' diyorum çünkü roket fırlatmayı seviyor" ifadelerini kullandı.
"KİM YONG-UN ANLAŞMAYA UYSUN"
Trump ayrıca, Kim'in 'Nükleer anlaşmaya uymasını beklediğini' söyleyerek, "Kim'in bölgenin nükleer silahlardan arındırılması anlaşmasına uymasını bekliyorum, göreceğiz." dedi.