: Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: İran uçağı kazara düşürmüş olabilir

09.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:41

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili açıklama yaptı. Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi. Trump, "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ YETKİLİLER: YANLIŞLIKLA FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Reuters haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Reuters'ın haberinde Washington'ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi. ABD'li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.

TRUMP, İRAN'LA İLGİLİ YAPTIRIM AÇIKLAMASI DA YAPTI

Trump ayrıca, İran'a yeni bir dizi ekonomik yaptırımın onayladığını ve Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından uygulanacağını söyledi.

UKRAYNA 4 İHTİMALİ İNCELİYOR

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov ise uçağın havalandıktan birkaç dakika sonra düşmesini soruşturan ekibin, dört farklı teoriyi incelediğini açıkladı.

Oleksiy Danilov, bu ihtimalleri şöyle sıraladı; Uçağın füzeyle düşürülmesi, Uçağın bir insansız hava aracıyla çarpışması, Terör saldırısı, Uçağın motorunun patlaması.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise kazayla ilgili spekülasyon yapılmamasını istemişti. Zelenskiy, İran'ın, Ukraynalı yetkililerin soruşturmaya müdahil olacakları konusunda kendilerişne güvence verdiklerini söyledi.

İRAN UÇAĞIN HAVADA ALEV ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan, İranlı yetkililer ise uçağın havadayken alev aldığını ve geri dönmeye çalışırken yere çakıldığını açıkladı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, "Havalimanı bölgesinden ayrılmak için önce batıya dönen uçak, sorun çıkması üzerine sağa döndü ve havalimanına geri gelmeye çalışırken düştü" dedi.

Abidzade, görgü tanıklarının uçağın alev aldığını gördüğünü ve pilotun havalimanına dönmeye çalışmadan önce acil durum çağrısı yapmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu. İran Sivil Havacılık Başkanı, "Karakutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.

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