Trump, New York Times ve Washington Post aboneliklerini sonlandırıyor

23.10.2019 08:37

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı bir televizyon programında "yalan haber yapıyorlar" olarak nitelediği New York Times (NYT) ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandıracaklarını açıkladı.

"ONLARI BEYAZ SARAY İÇİNDE İSTEMİYORUZ"

ABD Başkanı Trump, dün Fox televizyonunda konuk olduğu bir programda, NYT ve Washington Post için "Onları Beyaz Saray'ın içinde istemiyoruz. Belki onların aboneliklerini sonlandırırız, onlar yalan haber yapıyorlar." yorumunda bulunmuştu. Trump, sık sık CNN, NYT, Washington Post gibi anaakım basın kuruluşlarını "yalan haberler" yapmakla ve kendisine saldırmakla suçluyor.

ABONELİKLER YENİLENMEYECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, NYT ve Washington Post'un aboneliklerinin yenilenmeyerek, sonlandırılacağını belirtti.

TRUMP, DAHA ÖNCE ABC NEWS'İN HABERİNİ TWİTTER ÜZERİNDEN YALANLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi göstermesine "YALAN HABER!" ifadesiyle tepki gösterdi.

Trump, Twitter hesabından, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis ettiği videoyu paylaştı.

Başkan Trump videoyu paylaşırken "YALAN HABER!" notunu düştü. ABC'nin söz konusu videosuna önceki gün de tepki gösteren Trump, olayı "skandal" olarak nitelendirmişti.