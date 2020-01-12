: Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

12.01.2020 08:18 | Son Güncelleme: 12.01.2020 08:24

Tahran'da geçtiğimiz günlerde düşürülen yolcu uçağında ölenler için düzenlenen anma, rejim karşıtı gösteriye dönüştü. Halk, "Diktatöre ölüm" diye sloganlar attı.

DESTEK VERDİ: TAKİP EDİYORUZ

Twitter hesabından yaptığı Farsça paylaşımda, "Benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek" diyen Trump, protestoculara seslenerek, "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA İZLİYOR"

Attığı ikinci twitte, İran hükümetinin, protestolar için insan hakları gruplarına izin vermesi gerektiğini belirten ABD Başkanı, "İran hükümeti, İran halkının devam eden protestoları ile ilgili insan hakları gruplarına, gerçekleri izlemeleri ve raporlamaları için izin vermelidir" değerlendirmesini yaptı.

"Barışçıl protestocuların katledildiği" başka bir olay veya internetin kapatılmasının söz konusu olmaması gerektiğini vurgulayan Trump, "Dünya izliyor." uyarısında bulundu. Trump, daha sonra her iki mesajın Farsçasını da paylaştı.

NE OLMUŞTU?

ABD tarafından Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından misilleme yapan İran, Irak'taki ABD üslerini vurmuştu. Aynı gece İran'dan havalanan Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı İran tarafından ateşlenen bir füzeyle düşürülmüştü.

REJİM KARŞITI GÖSTERİYE DÖNÜŞTÜ

Kazada ölen 176 kişiyi anmak için düzenlenen anma programı, rejim karşıtı gösteriye dönüştü. "DİKTATÖRE ÖLÜM"

Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.

Kaynak: AA

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