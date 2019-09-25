Trump'ın Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları yayınlandı

25.09.2019 17:44

Beyaz Saray tarafından yayımlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy arasındaki telefon görüşmelerinde Trump'ın 2020'deki seçimlerde en büyük rakibi olarak gösterilen Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma açılması için Volodımır Zelenskıy'i zorladığı ortaya çıktı.

Beyaz Saray'dan yayımlanan belgeye göre, 25 Temmuz'da iki lider arasında yapılan görüşmede Trump, Ukraynalı mevkidaşına ABD'nin bu ülkeye diğer Avrupa ülkelerinden çok daha fazla yardım yaptığını belirterek, "Biz de şimdi sizden bizim için bir iyilik yapmanızı isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

TRUMP, JOE BİDEN'IN FAALİYETLERİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILMASINI İSTEMİŞ

Özet döküme göre Trump, temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, kendisinin 2020 ABD başkanlık seçimindeki Demokrat rakibi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemiş. Trump'ın araştırılmasını istediği konu ise eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın yönetim kurulunda bulunduğu gaz şirketine yönelik herhangi bir soruşturmayı baskı yapmak suretiyle kapattırıp kapattırmadığı.

Mart 2016'da dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Kiev'i ziyaret edip Başsavcı Viktor Şokin'in görevden alınmasını sağlamıştı. Mayıs 2019'da ise Şokin'den o sırada Hunter Biden'ın çalıştığı Burisma Holding'i soruşturduğu iddiası gelmişti. İddia hemen şimdiki Başsavcı Vitaliy Kasko tarafından yalanlanmıştı.

TRUMP'TAN ZELENSKİY'YE: BANA YAPTIĞI KORKUNÇ BİR ŞEY GİBİ GELİYOR

Özet döküme göre Trump, Zelenskiy'ye şunları söyledi:

"Biden'ın oğlu hakkında çok konuşuluyor, diyorlar ki Biden oğlu hakkındaki kovuşturmayı durdurmuş, işin aslını öğrenmek isteyen çok sayıda insan var. Dolayısıyla bizim adalet bakanıyla ne yapabilirsen harika olur."

"Biden kovuşturmayı durduğuna dair övünerek etrafta dolaşıyor, dolayısıyla buna bir bakabilirsen... Bana yaptığı korkunç bir şey gibi geliyor."

ABD'li istihbarat yetkilisinin ortaya çıkardığı olayla ilgili Demokratlar yasal süreç başlatmıştı.

İSTİHBARAT YETKİLİSİ NASIL ŞİKAYET ETTİ

ABD istihbarat servisleri baş müfettişi Michael Atkinson'a göre yapılan şikâyet, hükümetten bir yetkilinin istihbarat birimleri dışarısından birilerinin gizli görüşmelerini başkalarına aktarması üzerineydi.

Şikâyetin detayları ve içeriği gizli tutuluyor. Ancak ABD basınında yer alan haberler, söz konusu şikâyetin bir olaylar zincirine dayandığını aktarıyor. Bu olaylardan birisi 25 Temmuz 2019'da Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesi.

NE OLMUŞTU?

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump'ın ABD başkanlığından azledilmesisüreci için resmi soruşturma başlattıklarını açıklamıştı. Azil süreci ile ilgili soruşturma, Trump'ın başkanlık gücünü kullanarak Demokrat Parti'nin 2020 için en güçlü başkan aday adayı Joe Biden'ı alt etmek ve tekrar seçilmek için yabancı bir devletten yardım aldığı iddialarına odaklanıyor. Pelosi azil sürecini başlattıklarını duyurduğu, televizyonlarda yayınlanan açıklamasında, "Başkan hesap vermeli, kimse hukukun üstünde değil" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Donald Trump ise Demokratların başlattığı azil süreci soruşturmasına Twitter üzerinden yanıt vermişti. Trump paylaştığı mesajlarda, "Birleşmiş Milletler'de bu kadar önemli bir günde, bu kadar iş yapılan ve başarının olduğu bir günde, Demokratlar bunu bilerek mahvetmek ve Cadı Avı haberleri çöplüğüyle küçük düşürmek zorundaydılar" demişti.