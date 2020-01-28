: Trump'ın savaşı bitireceğiz dediği anlaşma sonrası Filistinliler sokağa döküldü

28.01.2020 21:34 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:19

İki lider canlı yayında Yüzyılın Anlaşması'nın ana hatlarını dünyaya duyurdu. Canlı yayın sürerken Filistinliler sokaklara dökülerek anlaşmaya karşı tepkilerini gösterdi.

ABD BAYRAKLARI VE DOLAR YAKILDI

Gazze'de sokaklara çıkan göstericiler dolar ve ABD bayrakları yakarak Yüzyılın Anlaşmasını protesto etti. Filistin Devlet Başkanı Abbas daha önce yaptığı açıklamalarda anlaşmaya destek vermediğini ifade etmişti.

HAMAS PLANA TEPKİ GÖSTERDİ

Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı. Fetih Hareketi de plana tepki göstererek, "Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız" tepkisini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu. Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

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