: Trump'ın "karşılık vereceğiz" tehdidine İran'dan yanıt: Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz

06.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:16

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, ABD ile İran arasında gerginlik devam ediyor. Başkan Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran vurursa hızla karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu paylaşımına hem ülkesinden hem de İran'dan yanıt geldi.

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT

ABD'nin İran'a yönelik adımlarıyla ilgili kendi yönetiminin açıklamalarının Kongre'ye yapılmış bildirimler olduğunu belirten Trump, "İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir, hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

Trump, Kongre'ye herhangi bir yasal bildirim yapmak zorunda olmadığını ancak yine de bu bildirimi yaptığını dile getirdi.

TRUMP'A HATIRLATMA

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise, savaşa girilip girilmeyeceği yetkisinin ABD yasalarına göre Kongre'de olduğu belirtilerek, "Savaş Güçleri Yasası'nı okumalısın. Ve sen dikdatör değilsin" denildi.

SELEFİ İÇİN İNTİKAM YEMİNİ

AP Haber Ajansı'nın haberine göre, Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kaani, selefinin intikamını almak için yemin etti. Kaani, ABD bölgeden kalıcı olarak uzaklaştırılana kadar onlarla savaşmaya devam edeceğini söyledi.

"HAYFA VE İSRAİL'İ VURURUZ"

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, Kasım Süleymani'yi anma programında "Trump ve askerlerinden intikam alacağız, bunda şüphe yok. Eğer Trump, buna karşılık söylediği gibi bir saldırıda bulunursa, bu durumda emin olun Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz" dedi.

"ABD ASKERLERİNİ BÖLGEDEN ÇIKARACAĞIZ"

Rızayi, "Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi. Biz, ABD'nin bölgeden tamamen çıkartılması konusunda mücadele vereceğiz ve Kasım Süleymani'nin yolunu sürdüreceğiz" diye de ekledi.

"ÇILGIN TRUMP, SONA ERDİĞİNİ DÜŞÜNMESİN"

Başkent Tahran'da, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani için tören düzenlendi. Törende bir konuşma gerçekleştiren Zeynep Süleymani, babasının şehitliğinin ABD ve İsrail'e karanlık bir gün getireceğini söyledi. Konuşmasında Trump'a yüklenen Zeynep Süleymani, "Çılgın Trump babamın ölümüyle her şeyin sona erdiğini düşünmesin" dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE CENAZE NAMAZI KILDILAR

Süleymani'nin cenaze namazını İran dini lideri Ayetullah Hamaney kıldırırken, İranlı yetkililer gözyaşlarına hakim olamadı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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