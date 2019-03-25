Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki
Trump'ın, Golan Tepeleri'ni resmen İsrail toprağı olarak tanıyan kararnameyi imzalamasına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu karar bölgedeki gerilimi daha da artıracak." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzaladı.
Trump'ın imzayı attığı dakikalarda karara sosyal medyadan tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak." yorumunu yaptı.