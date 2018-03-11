Trump'ın Eski Danışmanı Steve Bannon National Front'un Kongresine Katıldı
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Trump'ın Eski Danışmanı Steve Bannon National Front'un Kongresine Katıldı

Fransa'da aşırı sağ kanadın en önemli ismi olan Marine Le Pen partisi National Front'un Lille şehrinde düzenlenen yıllık genel kongresine katıldı.

Fransa'da aşırı sağ kanadın en önemli ismi olan Marine Le Pen partisi National Front'un Lille şehrinde düzenlenen yıllık genel kongresine katıldı. Partisinin ismini değiştirerek yeni bir vizyon yakalamayı düşünen Le Pen'in kongredeki konuğu, Trump'a 2016 seçimlerinde danışmanlık yapan

Kaynak: Euronews.com

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