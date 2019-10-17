CNN sunucusu, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı skandal mektupla alay etti

17.10.2019 09:39

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in sunucuların Don Lemon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yazdığı 9 Ekim tarihli mektupla alay etti.

Ünlü sunucu Lemon, Trump'ın gönderdiği mektubun ekrana yansıyan "Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Sizi daha sonra arayacağım." kısmını okuyor.

TRUMP'IN "SENİ SONRA ARAYACAĞIM" MESAJIYLA DALGA GEÇTİ

Mektup ekrandan çekildiğinde tekrar izleyici karşısına gelen Lemon kahkaha atmaya başlıyor. Lemon, mektuptaki "Seni sonra arayacağım" mesajıyla dalga geçerek bir yandan gülerken, "Orada ciddi bir durum yaşanıyor" diyor.

Don Lemon, Suriye'de yaşanan kritik ve önemli gelişmeler karşısında Trump'ın "Seni sonra arayacağım" ifadesiyle dalga geçiyor.

CNN'in Washington muhabiri Jake Tapper da "mektubu sahte sandığını fakat gerçek olduğunu" söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istiyor.

MEKTUBUN TAMAMINDA NE YAZIYORDU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı ve skandal ifadelerin yer aldığı 9 Ekim tarihli mektubun tamam metni şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Deli olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım

Saygılarımla

Donald Trump