: Trump'ın azline yönelik yargı süreci resmen başladı! Senatörler yemin etti

17.01.2020 08:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:29

ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddeleri, bundan sonraki süreçte savcılık görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından Senatoya resmen teslim edildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından dün açıklanan ve başkanlığını İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in üstlendiği 7 kişilik savcı vekil ekibi, Senato binasına gelerek söz konusu resmi belgeleri ilgili birime teslim etti. Daha sonra kürsüye gelen Schiff, Trump'a yöneltilen suçlamalarla ilgili gerekçeleri içeren 9 sayfalık metni okudu.

YEMİN EDİP İMZA ATTILAR

Senatodaki duruşmalara başkanlık edecek olan Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, Senato Genel Kurulunda yemin ederek "azil mahkemesi başkanı" oldu. Roberts'ın gözetimindeki ilk toplantıda, azil oturumlarında jüri olarak görev yapacak 100 senatör, önce toplu olarak yemin etti, daha sonra ilgili resmi belgeye tek tek imza atarak göreve başladı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da, "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı. Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında, ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti. Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde, 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti. Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi de yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti. Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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