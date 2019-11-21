Trump'ın azil süreci - ABD Başkanı basının karşısına keçeli kalemle aldığı notlarla çıktı: 'Hiçbir...
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BBC

Trump'ın azil süreci - ABD Başkanı basının karşısına keçeli kalemle aldığı notlarla çıktı: 'Hiçbir...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisi hakkındaki azil soruşturmasında verilen ifadeleri dinlerken keçeli kalemle notlar aldığı ortaya çıktı.

21.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:30
Trump'ın azil süreci - ABD Başkanı basının karşısına keçeli kalemle aldığı notlarla çıktı: 'Hiçbir...

ABD Başkanı 'ın, kendisi hakkındaki azil soruşturmasında "Beyaz Saray'ı en fazla kaygılandıran tanık" olarak nitelenen ABD'nin elçisi Gordon Sondland'ı televizyondan dinlerken keçeli kalemle notlar aldığı ortaya çıktı.

Trump daha sonra Beyaz Saray'ın bahçesinde bu notlarını gazetecilere okudu. Büyük harflerle yazılan notlarda "Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Quid pro quo (verilen bir şey karşılığında alınan bir şey) istemiyorum. ( Cumhurbaşkanı) Zelinsky'e doğru olan şeyi yapmasını söyle. ABD Başkanı'nın son sözü bu" yazıyor.

Trump'la Sonland arasında geçen konuşmaya atfen alınan bu notlarda Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin adını yanlış yazdığı görülüyor.





'Dijitalden analoğa geçti'

Amerikan medyasında yer alan yorumlarda Trump'ın, 'kaderini etkileyecek bir soruşturmada medyanın karşısına alelacele alınmış notlarla çıkması' yadırganırken spin.com sitesi notları ABD Başkanı'nın zaman zaman yazım yanlışları içeren Twitter mesajlarına benzetti.

Site, "Öfkeyle yazılmış Twitter mesajları gibi. Her şey aynı sadece internet bağlantısı yok. Trump dijitalden analoğa geçti" dedi.

Trump'ın, 3 Kasım 2020'de ABD'de yapılacak başkanlık seçiminde olası Demokrat adaylardan Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturmaları için Ukrayna'ya askeri yardımı kesmekle suçlanıyor.

BBC
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