Trump'ın azil soruşturmasında sıcak gelişme! Belgelerin yayınlanmasına başlandı

05.11.2019 00:03

Temsilciler Meclisi İstihbarat, Denetleme ve Dış İlişkiler Komiteleri, yaptıkları ortak açıklama ile azil soruşturması kapsamında kapalı oturumlarda konuşan eski ABD Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch ile eski Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Michael McKinley'in ifade metinlerini yayımladıklarını duyurdu.

"TRUMP'IN SİYASİ YARARI UĞRUNA İKTİDAR GÜCÜNÜ KULLANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Açıklamada, "Azil soruşturmasının kamuya açık bu kısmına ilerlerken, Amerikan halkı komitelerin topladığı kanıtları bizzat görmeye başlayacak. Verilen her ifadede Trump'ın kendi siyasi yararı uğruna iktidar gücünü nasıl kullanmaya çalıştığını öğreniyoruz." ibaresine yer verildi. Yayımlanan dökümlerde, genel olarak Yovanotitch'in büyükelçilik görevinden alınması sürecine ilişkin bilgiler bulunuyor.

BEYAZ SARAY'DAN TEMSİLCİLER MECLİSİ'NİN İFADE ÇAĞRISINA RET

Öte yandan, Beyaz Saray Avukatı John Eisenberg, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisinin kendisine gönderdiği ifade çağrısını reddetti.

Avukat Eisenberg'in Avukatı William Burck'un yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Adalet Bakanlığının Eisenberg'e Temsilciler Meclisindeki kapalı oturumda ifade vermemesi yönünde talimatta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu şartlar altında, Sayın Eisenberg'in müvekkili ve işvereni ABD Başkanı Trump'ın talimatlarını dinleme yönündeki hukuki ve etik zorunluluklarını yerine getirmekten başka seçeneği kalmamıştır. Bu çerçevede Eisenberg, şu anda ifade vermeyecektir." ifadesi kullanıldı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA