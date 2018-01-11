Trump Bir Kez Daha Yalnız Kaldı! AB, Nükleer Anlaşma Konusunda İran'ın Yanında Saf Tuttu

Dünya İran ile P5+1 ülkeleri arasında üç yıl önce imzalanan nükleer anlaşmanın akıbetini merak ederken, bugün Avrupa'da gerçekleşen zirveden ABD'ye karşı mutabakat çıktı.

FRANSA: BAŞKA BİR ALTERNATİFİ YOK

Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Fransa, Almanya ve İran temsilcilerini bir araya getiren toplantıdan sonra konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, nükleer anlaşmanın bir alternatifi olmadığını söyledi.

AB: ANLAŞMA BAŞARILI, İRAN'IN PROGRAMINI KONTROL EDEBİLİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump'ı topa tutan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise, "Anlaşma başarılı çünkü İran'ın programını kontrol edebiliyoruz. Uluslararası toplumun bu konuda birlik olması gerekli" dedi.

ALMANYA: YENİ BİR DİYALOG KANALI AÇACAĞIZ

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de İran'ın 2015'teki anlaşmanın faydalarını görmeye hakkı olduğunu söyledi. Nükleer dışı konularda Tahran'la yeni bir diyalog kanalı açacaklarını duyuran Gabriel, nükleer silah konusunda Kuzey Kore sorun çıkartırken İran'la anlaşmayı sürdürmenin hayati önemde olduğunu ifade etti.

TRUMP, NÜKLEER ANLAŞMAYI İPTAL ETMEK İSTEDİĞİNİ BİR ÇOK KEZ DİLE GETİRDİ

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyordu. Ancak ABD dışında anlaşmaya itiraz eden taraf ülke yok.