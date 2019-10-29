Trump, Bağdadi'nin sonunu getiren köpeğin fotoğrafını yayınladı

29.10.2019 00:58

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü pazar günü yaptığı basın açıklamasıyla tüm dünyaya duyurdu.

Donald Trump, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Köpeklerimiz peşindeydi" demişti. Operasyon sırasında can kaybının olmadığını açıklayan Trump, tünelde yaşanan kovalamaca sırasında sadece ABD özel kuvvetlerine ait bir köpeğin yaralandığını belirtmişti.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, köpeğin fotoğrafını paylaştı. Trump, Twitter hesabından "Bağdadi'nin yakalanmasında ve öldürülmesinde mükemmel bir iş çıkarmış bu muhteşem köpeğin gizliliğini kaldırıyoruz" dedi.

Öte yandan Trump bugün yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görüntülerini yayımlayabileceklerini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Bağdadi'nin öldüğü operasyon, önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde, askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.