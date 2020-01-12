: Trump'a suikast girişiminde bulunacağı iddia edilen İranlı şahıs, ABD başkanının evinin yakınında yakalandı

12.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:17

ABD'nin Florida eyaletinde görevli Palm Beach polisi, Trump'ın evinin 6,5 kilometre yakınında bulunan Flagler Memorial Köprüsü'nde, üzerinde bıçaklar taşıyan İran uyruklu bir vatandaş yakaladı. Gelen ihbar üzerine yakalanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Adının Mesut Yarzeveli olduğu öğrenilen İran vatandaşı şahsın arabasının Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nda bulunduğu belirtildi. Şahsın aracının neden havaalanında bulunduğuna dair henüz bilgi edinilemedi.

ÜZERİNDEN BIÇAK VE 22 BİN 200 DOLAR ÇIKTI

Polis, şüpheli şahsın üzerinden bıçakların yanı sıra 2 bin 200 dolar çıktığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

TRUMP'IN EVİNİN YAKININDA YAKALANDI

Flagler Memorial Köprüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Maralago Resortu'ndan 6,5 kilometre uzakta bulunuyor.

TRUMP'IN BAŞINA 80 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONMUŞTU

İranlı yetkililer, Trump'a suikast gerçekleştirene 80 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

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