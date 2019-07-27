Trump'a seçimlerde destek veren model Elizabeth Pipko: Ölüm tehdidi alıyorum

2016 başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanyasında yer alan Elizabeth Pipko, yaşadıklarını Times of Israel'e anlattı.

Pipko, çoğunluğu geleneksel olarak Demokrat adaylara oy veren ABD'li Yahudi seçmenden Trump için oy istemesi nedeniyle 'beyninin yıkandığı' suçlamalarıyla karşılaştığını ve tehditler aldığını dile getirdi.

"ABD'YE KAÇAN AİLEM İÇİN YAPIYORUM"

Çok sayıda ölüm tehdidi aldığını belirten Pipko, "Klişe olmasın ama ben bunu çocuklarının Yahudi karşıtlığıyla karşılaşma olasılığından endişe etmemek için ABD'ye kaçan ebevenylerim, büyükbabam ve büyükannem için yapıyorum" dedi.

"SİYASİ DEĞİŞİKLİKLER GÖRECEĞİZ"

Trump'ın 2020 seçimlerindeki sosyal medya strateji ekibinin lideriyle evlenen ve kampanya için ABD genelinde seyahat eden Elizabeth Pipko, "Yaptığımız işte aktif olarak yer alan ve değişime önayak olmak için tutkuyla çalışan çok sayıda kişi var. Önümüzdeki yıllarda, belki 10 veya 20 yıl sonra değişiklikler göreceğimizi düşünüyorum. Elbette bazı siyasi değişiklikler göreceğiz. Bir Yahudi olarak, Donald Trump kendisine destek verilmesini çok kolaylaştırdı" diye ekledi.

TRUMP PİPKO'NUN SÖZLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Donald Trump, seçim döneminde Elizabeth Pipko'nun sözlerini Twitter'da paylaşmıştı. 12 Mart'ta atılan 'twit'te Trump, şu sözlerini paylaşmıştı:

"Yahudi insanlar Demokrat Parti'den ayrılıyor. Obama yönetimi altında bir çok İsrail karşıtı politika başladığını gördük ve daha da kötüye gitti. Demokrat Parti'de anti-Semitizm var. İsrail'e ya da Yahudi halkına aldırış etmiyorlar. "Elizabeth Pipko, Jexodus"