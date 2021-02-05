TRT1 Payitaht Abdülhamid canlı izle! Payitaht Abdülhamid 136. son bölüm full izle! Payitaht Abdülhamid 137. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 137. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Osmanlı Padişahı II. Andülhamid saltanatını anlatan Payitaht Abdülhamid dizisi geniş bir kitleye sahip ve dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Payitaht Abdülhamid 137. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle!

TRT1 Payitaht Andülhamid dizisi, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı II. Abdülhamid saltanatının son 13 yılında geçen olayları sanatsal bir şekilde anlatmaktadır. Padişah Abdülhamid Han'ın düşmanlara ve Osmanları Devleti'ni yıkmaya, zarar vermeye kalkışanlara karşı verdiği savaşı konu alan tarih dizisi bu hafta 137. bölümüyle ekranlarda olacak. Attığı her adım, kalkıştığı her hamle ve kullandığı her strateji ayrı bir akıl ürünü olan Padişah Abdülhamid ve Osmanlı Devleti, bu hafta neler yaşayacak? Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid 137. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle! Payitaht Abdülhamid 137. yeni bölüm fragmanı izle!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



TRT1 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

Tahsin Paşa'dan Abdülhamid'in gayrinizami harp planını öğrenmek isteyen Cassel, Mithras kumandanı Nerva'ya emri verir. Abdülhamid'den Tahsin Paşa'ya karşılık yapılandırma hamlesinden vazgeçilmesi istenmektedir. Abdülhamid ise hem devletini borçlardan hem de dostunu düşmandan kurtarmanın yollarını arar. Eşref ve ekibi Tahsin Paşa'yı bulmak için çıktıkları yolda kötü bir sürprizle karşılaşır.

Saliha'nın iyi niyetle yaptıklarından şüphe eden Naime, Aliye'nin sahte gözyaşlarına inanır. Fatma'nın Aliye'ye güveni de sarsılmıştır. Naime, kendine bir çıkış yolu ararken Aliye onu iyice köşeye sıkıştırır. Gazetelere verdiği haber Naime'yi zor durumda bırakır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT1 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM İZLE!

Düyun-u Umumiye'ye olan borçları bitirmek için yapılandırma hamlesini başlatan Abdülhamid, sürecin sorunsuz tamamlanmasını ister. Yapılandırmaya engel olmak isteyen Cassel ise başında olduğu Mithras örgütüne ilk emrini verir. Sultan tarafından heyetteki üyeleri korumakla görevlendirilen Eşref Aziz, saraya kötü bir haber getirmek zorunda kalır.

Naime, kaybettiği parayı kurtarmaya çalışırken daha da batar. Aliye Naime'nin zaafından yararlanıp haremi karıştırmayı başarır. Saliha iyi niyetli yaklaşımı ve sabrıyla hünkarla aralarındaki mesafeyi kapatırken Fatma ve Aliye'nin arası iyice açılır.