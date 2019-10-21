TRT Worl Forum'da konuşan Akar, akıcı İngilizcesiyle dikkat çekti

21.10.2019 14:31

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum'da İngilizce gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akıcı İngilizcesiyle dünyaya seslenen Akar, konuşmasıyla dikkat çekti. Bakan Akar'ın konuşmasını çeviren çevirmen ise hızlı bir şekilde Türkçe çeviri yaptı.

AKICI İNGİLİZCEYLE DÜNYAYA SESLENDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da katılımcılara hitap etti. Akıcı İngilizceyle hitap eden Akar'ı takip eden çevirmen zaman zaman çeviride zorlandı. Akar'ın akıcı konuşmasına yetişmek için çok hızlı çeviri yapan çevirmenin zaman zaman zorlandığı ekranlara yansıdı.

AKAR VE GÜL İNGİLTERE'DE YANYANA

İngilizceye hakim olan Bakan Akar, 1976-1978 yılları arasında üsteğmenken İngiltere'nin güneybatısında yer alan Exeter kentinde bulunan Exeter Üniversitesi'nde eğitim almıştı. Akar'ın İngiltere'de olduğu dönemde yanında Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve gazeteci Fehmi Koru vardı.

Soldan sağa: Hulusi Akar, Abdullah Gül, Fehmi Koru





Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bazı müttefiklerimiz YPG'yi desteklemeyi başladılar. Bu bizim içim PKK ile eş değerdir. Bir terörist tehdidini öldürmeye çalışıyorsanız bir diğer terörist tehdidi de aynıdır, onu da yok etmeniz gerekir. YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz. Her bir silah PKK aracılığıyla veriliyor ve bu silahlar bize doğrultuluyor. Türkiye'ye göç var. Buradaki demografik yapı değişiyor. Amaç bu bölgede bir güvenli bölge oluşturmaktır. Son olarak da amacımız bu tehdidi ortadan kaldırmaktır. Tek amacımız sınırlarımızı korumaktır.

"TERÖRİSTLER BİZİM KÜRT KARDEŞLERİMİZİ TEMSİL EDEMEZ"

Hiçbir terörist bizim Kürt kardeşimizi temsil edemez. Son günlerde gördük ki 9 aylık bir bebek trajik bir şekilde öldürüldü. 181 Suriyeli de sınırda yaralandı. PKK'nın terörist saldırılarından dolayı. Bu terörist organizasyonlarının doğasına bakacak olursak bu çok doğal.

120 SAATLİK ANLAŞMA

(ABD ile Türkiye arasındaki 120 saatlik anlaşma) PKK ve YPG'nin savaş mahallerini terk etmeleri bekleniyordu. Yakından takip ediyoruz. Bu şartlara uyulmasını bekliyoruz. Eğer bu taahhütlere uyulursa Barış Pınarı Harekâtı durdurulacaktır. aksi halde devam edeceğiz.

"BÖLGEYE BARIŞ GETİRECEĞİZ"

200 kadar DEAŞ'lı yakalandı. 300'den fazla DEAŞ'lı da etkisiz hale getirildi. ABD ile yıkılmaz bir bağımız var. Bu harekât burada Erdoğan'ın vizyonuyla bölgeye barışı getireceğiz ve müttefikliğimizi Amerika ile devam ettireceğiz."