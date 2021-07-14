TRT'de devir teslim töreni yapıldı

TRT Genel Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, görevini İbrahim Eren'den devraldı.

TRT Genel Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, görevini İbrahim Eren'den devraldı.

Genel Müdürlük görevini Sobacı'ya devreden Eren, TRT Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, TRT gibi köklü bir kurumda sekiz yıldır hizmet vermekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Sobacı'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Eren, "Geldiğimiz noktada göreve yeni başlayan arkadaşlarımızın, özü, sözü, insan anlayışını daha ileriye taşıyacak, izlenme oranlarını sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da artıracak bir anlayışla kurumu bizden daha ileriye götüreceklerine inanıyorum." dedi.

Göreve atanan Sobacı ise yarım asrı aşan bir süredir ülkenin görsel ve işitsel hafızasını oluşturan TRT'nin uzun soluklu bayrak yarışında yeni bir devir teslim anını tecrübe ettiklerini belirtti.

Kamu yayıncılığının gerektirdiği bir hassasiyetle, insanı merkezine alan bir anlayışla yayıncılık yapan TRT'nin Türkiye'nin ve milletin sesi, güzide kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Sobacı, şunları söyledi:

"Dünyayı evimize getiren ama aynı zamanda bizi de dünyaya tanıtan TRT, insanı ve hayatı anlayabilmek açısından bizlere fırsat sunan bir yolculuğu ifade ediyor. Bu yolculuk hep daha ileriye doğru olacak. Bu önemli görevi kıymetli arkadaşım İbrahim Eren Bey'den devralmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugüne kadar yaptığı hizmet ve katkıları dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. TRT çatısı altında bugüne kadar emek vermiş ve emek vermeye devam edecek aile fertlerimize, TRT çalışanlarına teşekkürü peşinen borç biliyorum. Yeni dönemde TRT'nin dünya markası olma konumunu pekiştirecek şekilde adımlar atmak bizim en temel hedefimiz olacaktır. Dün olduğu gibi bugün de TRT çatısı altında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde nitelik ve içerikte en iyisini yapma ve en iyisi olma yolunda elimizden geldiğince adım atmaya devam edeceğiz. Bunun milletimize karşı bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum."

Sobacı, çok önemli bir günün arifesinde devir teslim töreni gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yarın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle devlet ve millet olarak eli kanlı terör örgütü FETÖ'ye karşı verilen destansı mücadeleyi tekrar idrak edeceklerini anımsatan Sobacı, çıplak elleriyle, sadece bayraklarla tankın, tüfeğin, topun önünde emsalsiz bir cesaretle kıyama duran milletin destansı demokrasi zaferini, Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya yeniden haykıracaklarını vurguladı.

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanları saygı, minnet ve rahmetle yad eden, gazilere şifa dileyen Sobacı, genel müdürlük görevini kendisine tevdi ederek millete hizmet imkanını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş