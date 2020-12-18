TRT 2 frekans bilgileri! TRT 2 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TRT 2 canlı izleme linki!
18.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:19
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TRT 2'nin frekans bilgileri nedir? TRT 2 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TRT 2 canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TRT 2 frekansı kaçtır? TRT 2 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?
TRT 2 HD FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 11957
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol Oranı : 27500
FEC : 5/6
TRT 2 CANLI İZLE
TRT 2 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.