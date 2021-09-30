TRT 2, ekim ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek - Haberler
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TRT 2, ekim ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

AA / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat
TRT 2, ekim ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

Kültür sanat kanalı TRT 2, ekim ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Kültür sanat kanalı TRT 2, ekim ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

TRT 2'nin yeni yayın dönemi itibarıyla filmler saat 22.00'de izleyenlerle buluşacak.

Aralarında televizyonda ilk kez gösterilecek yapımların da yer aldığı, ekim ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Ekim 22.00 Uzun Zaman Önce

2 Ekim 22.00 Wyatt Earp

3 Ekim 22.00 Parasite (Parazit)

4 Ekim 22.00 The Lady Vanishes (Kaybolan Kadın)

5 Ekim 22.00 Cell 211 (Hücre 211)

6 Ekim 22.00 Anons

7 Ekim 22.00 The Wave (Dalga)

8 Ekim 22.00 Volcano (Yanardağ)

9 Ekim 22.00 The Winter (Kış)

10 Ekim 22.00 Diamantes Negros (Siyah Elmaslar)

11 Ekim 22.00 Jamaica Inn (Jamaika Hanı)

12 Ekim 22.00 Before the Rain (Yağmurdan Önce)

13 Ekim 22.00 Kardeşler

14 Ekim 22.00 Small Time Crooks (Ufak Sahtekarlıklar)

15 Ekim 22.00 Confidentially Yours (Neşeli Pazar)

16 Ekim 22.00 King of the Belgians (Kayıp Kral)

17 Ekim 22.00 Sun Children (Güneş)

18 Ekim 22.00 Battleship Potemkin (Potemkin Zırhlısı)

19 Ekim 22.00 The Slaughterhouse (Mezbaha)

20 Ekim 22.00 Kraliçe Lear

21 Ekim 22.00 Blessed By Fire (Ateşle Kutsanmış)

22 Ekim 22.00 Mozart's Sister (Mozart'ın Kızkardeşi)

23 Ekim 22.00 Cleo From 5 to 7 (5'ten 7'ye Cleo)

24 Ekim 22.00 Tramontane (Dağların Ardında)

25 Ekim 22.00 Broken Blossoms (Kırık Tomurcuklar)

26 Ekim 22.00 After the Storm (Fırtınadan Sonra)

27 Ekim 22.00 Batlır

28 Ekim 22.00 Transit

29 Ekim 22.00 The Empty Box (Boş Sandık)

30 Ekim 22.00 The White Balloon (Beyaz Balon)

31 Ekim 22.00 Kader Postası

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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