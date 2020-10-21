TRT 2'den "Bir Yeşilçam Hikayesi" konseri
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TRT 2'den "Bir Yeşilçam Hikayesi" konseri

21.10.2020 12:49 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:53
TRT 2'den

Yeşilçam'a damga vuran filmlerin unutulmaz şarkıları, TRT sanatçılarının yorumuyla "Bir Yeşilçam Hikayesi" konserinde yankılanacak.

Yeşilçam'a damga vuran filmlerin unutulmaz şarkıları, TRT sanatçılarının yorumuyla "Bir Yeşilçam Hikayesi" konserinde yankılanacak.

TRT 2'de ekranlara gelecek konserde, sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan ve Mehmet Açar da şarkıların ve filmlerin tarihsel önemini keyifli anekdotlarla anlatacak.

Konserde TRT İstanbul Radyosu'nun ses ve saz sanatçıları, kuşaktan kuşağa söylenen ünlü eserleri icra edecek.

Türk sinemasının klasiklerinden Hababam Sınıfı'nın çekildiği mekan olan Adile Sultan Kasrı'nda düzenlenen konser iki bölüm haline yayınlanacak.

"Bir Yeşilçam Hikayesi" konserinin ilk bölümü 23 Ekim'de, ikinci bölümü ise 30 Ekim'de TRT 2 ekranında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Alcan

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