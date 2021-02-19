Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı

19.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:27
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı

ÇANAKKALE Belediyesi'nin 'kırsal kalkınma' hedefleri doğrultusunda kurulan, 'Çanakkale Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nce üretilen ürünler tanıtıldı.

ÇANAKKALE Belediyesi'nin 'kırsal kalkınma' hedefleri doğrultusunda kurulan, 'Çanakkale Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nce üretilen ürünler tanıtıldı.

Kadın istihdamı, yerel üreticiyi desteklemek ve katkısız- atıksız işlenmiş sağlıklı ürünlerle tüketiciyi buluşturmak amacıyla yola çıkan Çanakkale Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde oluşturulan 'Farm17s' markası ile ürünlerin tanıtımı yapıldı. Çanakkaleli kadınların el emeği ile ürettiği marmelat, pekmez, reçel, salça, soslar, fermente içecek ve sirkeler katkı maddesi kullanılmadan tüketiciye ulaşıyor.

Atıksız mutfak ve katkısız gıda ürünlerine dikkat çeken Kooperatif Başkanı Nazmiye Gök, "Her adımda kadın emeği diyerek Çanakkale'nin enfes lezzetteki sebze ve meyvelerini işlemeye başladık. İlk ürünümüz Kepez bölgesinden kayısı ve ondan ürettiğimiz marmelat oldu. Tadı kıvamı derken coğrafi işaretli Bayramiç Beyazı nektarı geldi. Bayramiç Beyazı'nın sırrı Kazdağları efsanesi sarıkızdan gelir" dedi.'KADINLAR ZATEN ÜRETKEN BİR YAPIYA SAHİP'

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, önemli olanın üretimde birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, "Üretim kadınlar eliyle olursa başarısız olması düşünülemez. Kadınlar zaten üretken bir yapıya sahip. Kadının bizati temsili üretmek. Gerek bu yörede gerekse dışarıda kooperatif ürünlerini pazarlamak suretiyle halka ulaştırıyoruz. Ama bir de kadınlarımızın bir kooperatif kurması noktasında bir irademiz vardı. O da, ikinci başkan yardımcımız Rebiya Ünivar sayesinde bugünlere geldi. Kooperatifin kuruluşunda 7 olan kişi sayı şu anda 50'ye ulaştı. Tabii hedef daha fazla olmak."


Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı
Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nedim BAYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Prens Harry Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Deniz Türüç Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Uefa Terör İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini tanıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 18:27:51. #1.15#
title