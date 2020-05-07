Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
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Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
07.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:45

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi'nden Osmaniye istikametine giden 80 ABE 168 plakalı otomobile, Yarbaşı Tren İstasyonu hemzemin geçidinde Gaziantep istikametinden gelen tren çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobilin kadın sürücüsü Ö.Ö (28) Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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