Tekirdağ camilerinde yağmur duası
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Tekirdağ camilerinde yağmur duası

11.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:39
Tekirdağ camilerinde yağmur duası

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cuma namazının ardından vatandaşlar yağmur duasına katıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cuma namazının ardından vatandaşlar yağmur duasına katıldı.

Tekirdağ'da cuma namazının ardından cemaat yağmur duasına katıldı. Yağmur duasında cami imamı, vaazında, su kaynaklarının her geçen gün azaldığını, bu kaynakların tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.

Kent merkezindeki Rüstempaşa Camisi'ne gelen cemaat, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak namaz kıldıktan sonra, ellerini semaya açarak yağmur duasına katıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ camilerinde yağmur duası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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