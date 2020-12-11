Tekirdağ camilerinde yağmur duası
11.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:39
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cuma namazının ardından vatandaşlar yağmur duasına katıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cuma namazının ardından vatandaşlar yağmur duasına katıldı.
Tekirdağ'da cuma namazının ardından cemaat yağmur duasına katıldı. Yağmur duasında cami imamı, vaazında, su kaynaklarının her geçen gün azaldığını, bu kaynakların tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.
Kent merkezindeki Rüstempaşa Camisi'ne gelen cemaat, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak namaz kıldıktan sonra, ellerini semaya açarak yağmur duasına katıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı