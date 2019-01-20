Traktörün Tekerinde Sıkışan Çocuğu Aks Ekipleri Kurtardı
İzmir'de kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında sıkışan 12 yaşındaki çocuk, korkudan şok geçirdi. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan talihsiz çocuğun kalça kemiğinde kırıklar oluştu
İzmir'in Tire ilçesi devrilen traktörün arka tekerleği altında sıkışan çocuk AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.
KORKUDAN ŞOK GEÇİRDİ
İddiaya göre, Çiniyeri Mahallesi, Gülyaka mevkiinde seyir halindeki 19 LL 235 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörde bulunan E.E. (14) kazadan yara almadan kurtulurken, kardeşi V.E. (12) tekerleğin altında küçük bir boşlukta sıkıştı. Olay yerine gelen AKS ekipleri korkudan şok geçiren çocuğu kurtarmak için zamana karşı yarıştı.
KALÇA KEMİĞİNDE KIRIKLAR OLUŞTU
Kısa sürede traktörün tekerinin altından çıkarılan çocuk ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalça kemiğinde kırıklar oluştuğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
İşte olay yerinden görüntüler;
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bir ağır devirli tıraktöre sahip çıkamadınmı eyy köylüCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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allah şifa verir inşllah arkadaşlar çok kolayca kılavya arkasında eleştiri yapıyor eleştiri yaparken hiç köyde yaşadınızmı yada köydeki şartları bilirmisinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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O yaştaki çocuğun işte ne işi var cahil lerCevap Yaz 1 4 Yayından KaldırHIRRO: la enes annan baban yanlış yaptıysa bu devammı edecek1 Yayından KaldırENES BEY: la cahil git anana babana sor bakalım kaç yaşında başlamış tarlada çalışmaya3 Yayından Kaldır