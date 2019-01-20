Traktörün Tekerinde Sıkışan Çocuğu Aks Ekipleri Kurtardı

İzmir'in Tire ilçesi devrilen traktörün arka tekerleği altında sıkışan çocuk AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.

KORKUDAN ŞOK GEÇİRDİ

İddiaya göre, Çiniyeri Mahallesi, Gülyaka mevkiinde seyir halindeki 19 LL 235 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörde bulunan E.E. (14) kazadan yara almadan kurtulurken, kardeşi V.E. (12) tekerleğin altında küçük bir boşlukta sıkıştı. Olay yerine gelen AKS ekipleri korkudan şok geçiren çocuğu kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

KALÇA KEMİĞİNDE KIRIKLAR OLUŞTU

Kısa sürede traktörün tekerinin altından çıkarılan çocuk ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalça kemiğinde kırıklar oluştuğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

İşte olay yerinden görüntüler;

Kaynak: İHA