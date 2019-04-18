Trafikteki Gece Denetiminde Fıkra Gibi Diyaloglar

Karabük'te, gece denetimi yapan trafik polislerle, sürürücüler ve bareberindekiler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Ehliyetsiz bir sürücü, otomobilin sahibi patronuna da ceza yazılacağını öğrenmesi üzerine dakikalarca polise yalvardı. Polisler, alkollü çıkan başka bir sürücüye otomobili teslim etmek için bir arkadaşını çağırmasını söyledi. Sürücünün telefonla arayarak, çağırdığı arkadaşı da alkollü çıktı.

"YANIMA BOŞUNA ALMADIM ONU"

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerinde trafik denetimi yaptı. Denetim yapan polisleri gören bir sürücü otomobili yol ortasında durdurdu. Bunun üzerine otomobilin yanına giden trafik polisleri, sürücü Mert O.Ş.'nin ehliyeti olmadığını belirledi. Polisler, Mert O.Ş.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 2018 TL, araç sahibi olan ve adı açıklanmayan patronuna da 2018 TL ceza yazılacağını bildirdi. Sürücü, polislere "Direksiyonu iki dakika önce arkadaşıma verecektim. Yanıma boşuna almadım onu. Vallahi verecektim. Patrona bari yazmayın" şeklinde yalvardı.

"YALVARDIM YAKARDIM ABLA, YAZIYORLAR"

Mert O.Ş., cep telefonuyla aradığı ablasına da "Yalvardım yakardım abla, yazıyorlar. Nasıl ödeyeceğim? İki dakika önce 'Kadir, geç direksiyona' dedim. Bir baktık polis" diye konuştu. ceza işleminin ardından otomobil, Mert O.Ş.'nin beraberinde bulunan arkadaşına teslim edildi.

"EHLİYETİ VAR SANIYORDUM"

Denetimde durdurulan bir otomobilin Suriye uyruklu sürücüsü de ehliyetsiz çıktı. Suriyeli sürücünün yanındaki arkadaşına "Sen de mi Suriyeli'sin" diye soran polis, "Yok abi ben Türküm. Otomobil benim. Arkadaş sanayide kaportacı. Muayeneye gideceğim. Koltuklarını falan yaptım. Şimdi evin önüne çekecektik aracı. Ehliyeti var sanıyordum" yanıtını aldı.

TOPLAMDA 4 BİN 36 LİRA CEZA KESİLDİ

Suriye uyruklu sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2018 TL, aracın sahibi Burak A.'ya da 2018 TL ceza kesildi. Otomobil Burak A.'ya teslim edildi.

GELEN ARKADAŞI DA ALKOLLÜ ÇIKTI

Denetim noktasını görüp yol ortasında aracını durduran bir başka otomobilin sürücüsü Fırat Ö. ise 0.87 promil alkollü çıktı. Fırat Ö.'nün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Polis, Fırat Ö' den otomobili teslim edebilecekleri ehliyetli ve alkolsüz bir yakınını çağırmasını istedi. Fırat Ö.'nün telefonla arayarak çağırdığı arkadaşı da 0.24 promil alkollü çıktı. Otomobil, Fırat Ö.'nün çağırdığı başka kişiye teslim edildi.

İşte olay yerinden kareler;

Kaynak: DHA