Trafikte tartıştığı kişiyi döven İmamoğlu'nun korumaları emniyette ifade verdi

04.11.2019 14:23

Beylikdüzü'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumaları, trafikte kavga ettikleri bir vatandaşa dehşeti yaşattılar. Sözlü tartışma yaşadıkları sürücünün yolunu kesen korumalar önce silah çekti daha sonra darp etti. Olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası korumaların emniyette ifadeleri alındı. Her iki tarafta birbirinden şikayetçi olduklarını söyledi.

KORUMALAR ARACI DURDURDU

İmamoğlu'nun koruma ekibinde yer alan biri polis iki güvenlik görevlisi ile Beylikdüzü'nde seyir halindeyken başka bir araçta bulunan S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A'nın kullandığı otomobilin aynası diğer aracın aynasına çarptı. Bunun üzerine Gürpınar Mahallesi'nde eşinin de içinde bulunduğu aracı durduran S.A. ile güvenlik görevlilerinin tartışması burada devam etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.

İFADE VERDİLER

S.A. ile diğer iki güvenlik güvenlik görevlisi, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliğinde ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı. Taraflar emniyetteki ifadesinde, birbirlerinden şikayetçi oldu.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar'da meydana geldi. İddiaya göre eşi ve çocuğu ile evinde gitmek üzere aracıyla seyreden Serkan A., trafikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile tartıştı. Tartışma sırasında Serkan A.'nın kullandığı araç, korumaların aracının dikiz aynasına çarptı. Duruma sinirlenen 2 yakın koruma, aracı takip ederek Serkan A.'nın önünü kesti. Silah çekerek eşi ve çocuğunun gözü önünde Serkan A.'yı araçtan indiren korumalar, darp etmeye başladı.