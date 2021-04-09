Trafik polisleri, yolda kalan sürücünün otomobilini itti
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Trafik polisleri, yolda kalan sürücünün otomobilini itti

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Trafik polisleri, yolda kalan sürücünün otomobilini itti

OSMANİYE'de trafik polisleri, arıza nedeniyle yolda kalan sürücüye otomobilini iterek, yardım etti.

OSMANİYE'de trafik polisleri, arıza nedeniyle yolda kalan sürücüye otomobilini iterek, yardım etti. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Musa Şahin Bulvarı'ndan Devlet Bahçeli Bulvarı'na dönen kavşakta, sürücünün otomobili arızalandı. Bu sırada yoldan geçen, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, araç arızasını tespit etmeye çalışan sürücüyü fark edip, yardım etti. Sürücüyü direksiyon başına geçiren trafik polisleri, otomobili iterek, trafiği aksatmayacak alana götürdü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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