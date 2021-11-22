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Trafik polisinin halaybaşı olduğu görüntüler ilgi çekti

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel
Trafik polisinin halaybaşı olduğu görüntüler ilgi çekti

BATMAN'da, düğüne katılan trafik polisinin halaybaşı olarak, elinde mendille halay çektiği görüntüler, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

BATMAN (DHA) - BATMAN'da, düğüne katılan trafik polisinin halaybaşı olarak, elinde mendille halay çektiği görüntüler, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Kentte pazar günü düzenlenen düğüne davetli olarak giden, Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube'de görevli polis memurunun halayın başını çektiği görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. Üniformalı polisin elinde mendille halay çektiği görüntüler, sosyal medyada binlerce kez izlenip, beğeni aldı. Batmanlı yerel şarkıcı Musa Gezer'in de sahneye çıktığı düğünde eğlenceli anlar yaşandı.


Trafik polisinin halaybaşı olduğu görüntüler ilgi çekti

Trafik polisinin halaybaşı olduğu görüntüler ilgi çekti

Trafik polisinin halaybaşı olduğu görüntüler ilgi çekti

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Son Dakika Haberleri

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