Trafik kazasında ölen kadın öğretmen defnedildi

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Tuba Coşkun'un cenazesi, memleketi Ardahan'da toprağa verildi.

Tuba Coşkun'un cenazesi, Çıldır ilçesindeki Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları içerisinde defnedildi.

Cenaze törenine, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Tuba Coşkun'un babası aynı zamanda AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Yusuf Yılmaz, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadın öğretmen, Karaman-Konya kara yolunda ailesiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiş, iki çocuğu ve eşi de ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA